«Человек особого склада»: актер Бугаев рассказал об ушедшем режиссере Соловьеве

Скончавшийся в Москве режиссер Сергей Соловьев был уникальной личностью, человеком особого склада. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал актер, художник и музыкант Сергей Бугаев, сыгравший роль Бананана в фильме «Асса».

«Тяжело еще говорить, я только что услышал новость о том, что скончался мой любимый друг Сергей Александрович Соловьев... То, что он болел в последнее время, это всем известно, но все равно очень тяжело, потому что казалось, что вроде бы все стало улучшаться, одно время мы даже в шутку обсуждали, что куда-нибудь поедем, чтобы не сидеть ему в центре Москвы», - сказал он.

Бугаев добавил, что уходят люди, которым нет замены.

«Уникальная личность, человек особого склада», - подчеркнул он.

Соловьев скончался в Москве на 78-м году жизни. На данный момент причина его смерти официально не разглашалась.

Наиболее известной работой режиссера стала кинокартина «Асса», появившаяся на экранах в 1987 году. Он также снял такие фильмы, как «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи».