СМИ: умер режиссер Сергей Соловьев

В Москве на 78-м году жизни скончался кинорежиссер Сергей Соловьев, передают «Известия». В настоящий момент о причине его смерти не сообщается.

Сергей Соловьев - знаменитый кинорежиссер, сценарист и продюсер. Наиболее знаменитой его работой является кинокартина «Асса», появившаяся на экранах в 1987 году.

Кроме того, он работал над такими фильмами, как «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи».