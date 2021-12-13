Сыгравший Бананана в «Ассе» актер рассказал, как Соловьев распознавал в людях художников

Актер Сергей Бугаев, известный как «Африка», рассказал о творческих способностях и художественном даре режиссера Сергея Соловьева. В наиболее известной работе Соловьева, фильме «Асса», Бугаев сыграл культовую роль мальчика Бананана.

«Я его очень любил, это был мой близкий друг. Я ценил его как поэта, как художника. Мы очень много работали совместно. Самая интересная работа совместная, которая нашим телезрителям знакома – фильм "Асса ", в котором впервые появились песни Цоя, впервые появилась музыка Гребенщикова, в котором очень многое появилось впервые. И все это благодаря ему, он взял на себя смелость», - рассказал Бугаев.

Актер отметил, что хочет запомнить Соловьева в светлом образе – человека, который всегда хотел рассказать окружающим о важных вещах, происходящих в душе, поделиться мнениями и впечатлениями. Режиссер много работал со студентами и исполнял роль наставника молодых творческих людей до последних дней.

«Я не удивлюсь, если еще позавчера он читал лекцию во ВГИКе, у него каждый год было очень много студентов… Он чувствовал творческий потенциал. Для него эта работа была очень важной – увидеть глаза человека и заметить в нем художника. У него был стопроцентный нюх на поэтические воззрения. Он был барометром большим», - поделился актер.

Вместе с тонким художественным чутьем Соловьев обладал даром жить весело и счастливо, и делился им с окружающими.

«Огромного внимания поэт, огромной души человек, прекрасный отец. Мне приходилось с ним бывать во многих странах, в разных обстоятельствах. Я не могу вспомнить ни одной ситуации, где бы что-то проходило нерадостно, несчастливо и невесело. И не в ущерб глубине понимания смыслов», - заключил Бугаев.

Сергей Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет в понедельник, 13 декабря. На данный момент причина его смерти официально не разглашалась.

Наиболее известной работой режиссера стала кинокартина «Асса», появившаяся на экранах в 1987 году. Он также снял такие фильмы, как «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи».