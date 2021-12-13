СК просит запретить депутату Рашкину выходить из дома ночью

Следственный комитет России просит запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома с 23.00 до 07.00 по московскому времени из-за уголовного дела о незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС.

Также, по информации агентства, депутату предъявлено обвинение по делу о незаконной охоте, вину он не признал.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позднее депутат сам признал, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

Второго декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. По этой статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За это проголосовали 345 человек, против - 54, один воздержался.