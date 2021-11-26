В Госдуме объяснили лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Решение нижней палаты парламента лишить депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности связано с мощным запросом общества на открытость и справедливость. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Мы много обсуждали, что закон должен быть един для всех, неприкасаемых быть не должно, и институт неотвратимости наказания должен работать как часы», - сказал Выборный в интервью «Газете.Ru».

По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, дальнейшую судьбу Рашкина определит следствие и позиция Генпрокуратуры.

Накануне депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте в Саратовской области, лишили депутатской неприкосновенности. Сейчас в отношении политика ведется следствие из-за обнаруженной в его машине туши убитого лося.