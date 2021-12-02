Адвокат Рашкина озвучил позицию защиты по делу о незаконной охоте

Адвокат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Кирилл Сердюков в беседе со «Звездой» заявил, что на данный момент никаких официальных документов о том, что в отношении его клиента было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, получено не было.

«Никаких официальных документов пока я не получал. Не указан статус моего доверителя, моего клиента», - сказал он.

Кроме того, Сердюков заявил, что, по мнению защиты парламентария, во время комиссии ГД, на которой проходило слушание дело Рашкина, якобы было нарушено требование ч. 1 ст. 48 Конституции РФ о получении права на квалифицированную медицинскую помощь.

По словам Сердюкова, «возникают очень большие вопросы», насколько Валерий Рашкин был способен себя грамотно защищать на комиссии.

«Позиция обвинения была заслушана, материалы, представленные обвинением, были заслушаны и изучены на заседании комиссии, а позицию защиты... Да, Рашкин является законодателем, но он не является законным правоприменителем, с точки зрения профессионального юриста», - отметил адвокат.

Юрист еще раз подчеркнул, что в Конституции РФ говорится, что предусмотрено право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи.

«То, что на заседание комиссии не были допущены защитники, не с точки зрения уголовного процесса, а с точки зрения представительства интересов клиента ставит большой, на мой взгляд, ставит достаточно большой вопрос об обоснованности заключения комиссии», - считает Сердюков.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). По данной статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин, ранее сам признавший, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения, также отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, хотя был на охоте за рулем.