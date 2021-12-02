В отношении Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте.

«Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота)», - сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По этой статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе Валерий Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин, ранее сам признавший, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения, также отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, хотя был на охоте за рулем.