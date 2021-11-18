Депутат Рашкин признался, что застрелил лося под Саратовом

Депутат Государственной Думы РФ от партии КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что застрелил лося в Саратовской области. Он объяснил, что перепутал сохатого с кабаном, поэтому дважды выстрелил в него.

По словам парламентария, ему нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому он решил рассказать об инциденте на своем YouTube-канале.

«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного», – пояснил депутат.

Напомним, в конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что политик был пойман с тушей убитого лося в машине.

Ранее спикер Гросдумы Вячеслав Володин рассказал о поступлении представления Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.