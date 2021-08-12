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Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Ян Брацкий
07:36 12.08.2021
Глава оборонного ведомства отметил, что после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири значительно увеличатся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года - после введения дороги в эксплуатацию, увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяжённостью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», - сказал Шойгу в четверг на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

Министр отметил, что «на текущий момент потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью».

«К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объём транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», - добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что к настоящему времени для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка оперативно возведены современные городки.

«Помимо этого, к строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника. Качественно проведённые подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа», - сказал министр.

Он выразил уверенность, что Железнодорожные войска без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог, достойно справятся с поставленными задачами. При этом Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со «стройкой века», как называли тогда Байкало-Амурскую магистраль.

«Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги», - сказал Шойгу.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

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