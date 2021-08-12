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От Находки до Гамбурга за пять дней: Шойгу рассказал о преимуществе скоростных железных дорог

Андрей Аркадьев
11:20 12.08.2021
Железнодорожные магистрали представляют для нашей страны важнейшее стратегическое значение, отметил глава военного ведомства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Wikimedia
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Строительство высокоскоростных дорог имеет огромное значение для экономики страны. Для этого нужно строить отдельные железнодорожные магистрали, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В идеале было бы здорово, если бы у нас с большими скоростями, без остановок и станций для грузовых перевозок появилась бы отдельная железная дорога. Может, параллельно назвать ее Транссиб-2 или БАМ-2 и сделать ее такой скоростной, чтобы грузы доставлялись за пять-шесть дней от Находки до Гамбурга», - сказал глава военного ведомства.

По словам министра, железнодорожные магистрали, так же как и Северный морской путь, представляют для нашей страны важнейшее стратегическое значение. В частности, это позволяет перебрасывать военные грузы и войска.

«Там, если упрощенно рассказывать... в 1941 году, когда была подготовка к обороне Москвы, надо было срочно перебросить всю группировку с востока на запад нашей страны, и тогда в самые короткие сроки, имея в руках такой инструмент, как железную дорогу Транссиб, мы сумели это сделать», - добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Глава оборонного ведомства отметил, что после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири значительно увеличатся.

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