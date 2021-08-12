От Находки до Гамбурга за пять дней: Шойгу рассказал о преимуществе скоростных железных дорог
Строительство высокоскоростных дорог имеет огромное значение для экономики страны. Для этого нужно строить отдельные железнодорожные магистрали, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В идеале было бы здорово, если бы у нас с большими скоростями, без остановок и станций для грузовых перевозок появилась бы отдельная железная дорога. Может, параллельно назвать ее Транссиб-2 или БАМ-2 и сделать ее такой скоростной, чтобы грузы доставлялись за пять-шесть дней от Находки до Гамбурга», - сказал глава военного ведомства.
По словам министра, железнодорожные магистрали, так же как и Северный морской путь, представляют для нашей страны важнейшее стратегическое значение. В частности, это позволяет перебрасывать военные грузы и войска.
«Там, если упрощенно рассказывать... в 1941 году, когда была подготовка к обороне Москвы, надо было срочно перебросить всю группировку с востока на запад нашей страны, и тогда в самые короткие сроки, имея в руках такой инструмент, как железную дорогу Транссиб, мы сумели это сделать», - добавил Шойгу.
Ранее сообщалось, что Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Глава оборонного ведомства отметил, что после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири значительно увеличатся.