Шойгу пообещал подумать о предоставлении российским вузам заданий на рабочие специальности

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу указал на целесообразность в высших учебных заведениях каждый год открывать курсы с учетом интересов работодателей. Об этом он сообщил на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

«В конце концов, если человек хочет освоить профессию - он ее освоит», - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны добавил, что по-доброму завидует железнодорожникам, задействованным в реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Он отметил, что вспоминает свои молодые годы и те важные для страны проекты, которые были воплощены в жизнь.

По словам Шойгу, он в свое время освоил много строительных профессий, которые впоследствии ему пригодились. Министр также пообещал к концу октября сообщить, сколько людей и каких профессий нужно привлечь для работ на БАМе.

Ранее сообщалось, что Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Глава оборонного ведомства отметил, что после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири значительно увеличатся.