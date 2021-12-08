Дорога в вечной мерзлоте: как военные железнодорожники ведут работы на новом участке БАМа

На разъезде 2 967 перегона Дрогошевск - Скалистый начинается укладка второго главного пути Байкало-Амурской магистрали. Старт работам по видеосвязи дает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Стыковые болты на первом участке новой дороги закручивают заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и начальник Главного управления железнодорожных войск Олег Косенков.

Железнодорожные войска идут с опережением графика как минимум на 113% в сутки, поэтому и завершить работы планируется не в 2027 году, а уже в 2023-м. Стоит учесть, что военным вновь достался самый сложный участок БАМа. Общая протяженность участка Улак - Февральск, за который и отвечают военные железнодорожники, 339 километров. Новую дорогу укладывают параллельно старой.

Между БАМом XXI века и века XX пять метров. В то же время их разделяют 50 лет. Различия между ними не только внешние как шпалы: деревянные и бетонные. Разогнаться здесь можно до 100 км/ч вместо прежних 60. Технология строительства используется прежняя, разработанная еще в 1970-е годы. Работы ведутся с раннего утра и до позднего вечера.

Живут строители БАМа XXI века совершенно в иных условиях, нежели их предшественники, - в блочно-модульных городках, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. В условиях вечной мерзлоты жильем обеспечили и технику.

Всего железнодорожным войскам предстоит реконструировать 19 участков железной дороги, в том числе возвести второй главный путь. 17 из них военные готовы сдать уже к концу следующего года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих