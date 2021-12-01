Заснеженные горы и Ил-76: опубликованы кадры эвакуации граждан РФ и ОДКБ из Афганистана

Сегодня три самолета военно-транспортной авиации России, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, завершили посадку эвакуируемых граждан РФ и ОДКБ, и вылетели из Афганистана.

Самолеты Ил-76 несут на борту 214 эвакуируемых граждан России и Киргизии, а также афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

Эвакуируемые прилетят на аэродром Чкаловский в Подмосковье - перед этим самолеты дозаправятся на аэродроме Гиссар в Таджикистане и аэродроме Кант в Киргизии.

Третья эвакуация граждан России, ОДКБ и афганских студентов с территории Афганистана, организована министром обороны России Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Предыдущая эвакуация состоялась 18 ноября - тогда из Афганистана было вывезено более 200 человек.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Новейшая модификация самолета носит название Ил-76МД-90А. Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так нызываемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров