Самолеты ВТА России с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула

Военно-транспортные самолеты Ил-76 вылетели из Афганистана - на борту находятся эвакуируемые граждане России и стран ОДКБ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На борту самолетов Ил-76 214 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России», - говорится в сообщении.

Эвакуируемых граждан самолеты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский.

Самолеты совершат промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия), чтобы дозаправиться.

Эвакуацию провести распорядился президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать для вывоза людей авиационную группировку.

Ранее, 18 ноября, самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали более 200 граждан России, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин