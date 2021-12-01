Минобороны РФ организовало третью эвакуацию из Афганистана
Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации.
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны России организовало третью эвакуацию самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана. Организацией занялся министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.
Ранее состоялись две эвакуации, организованные министерством обороны. Были вывезены граждане Афганистана, России, Белоруссии, Армении и Украины был организован министром обороны РФ Сергеем Шойгу Рейс из Кабула выполняли военно-транспортные самолеты Ил-76 российских Военно-космических сил.
Материал подготовлен при участии Вадима Синицына и Михаила Долгих.