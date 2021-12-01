Армия Минобороны РФ организовало третью эвакуацию из Афганистана Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России организовало третью эвакуацию самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана. Организацией занялся министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул. Ранее состоялись две эвакуации, организованные министерством обороны. Были вывезены граждане Афганистана, России, Белоруссии, Армении и Украины был организован министром обороны РФ Сергеем Шойгу Рейс из Кабула выполняли военно-транспортные самолеты Ил-76 российских Военно-космических сил. Материал подготовлен при участии Вадима Синицына и Михаила Долгих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика