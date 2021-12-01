В стране и мире Три самолета Минобороны России доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза На бортах находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и препаратами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в аэропорт Кабула, осуществляется посадка эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. «На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза», - говорится в сообщении МО. Было добавлено, что на бортах находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым оборудованием и препаратами. Министерство обороны России организовало уже третью эвакуацию самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана. Организацией занялся глава ведомства Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее состоялись две эвакуации, организованные министерством обороны. Были вывезены граждане Афганистана, России, Белоруссии, Армении и Украины был организован министром обороны РФ Сергеем Шойгу Рейс из Кабула выполняли военно-транспортные самолеты Ил-76 российских Военно-космических сил. Материал подготовлен при участии Анны Назайкиной и Михаила Долгих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика