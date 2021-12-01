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Три самолета Минобороны России доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза

07:10 01.12.2021
На бортах находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и препаратами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ
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Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в аэропорт Кабула, осуществляется посадка эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана.

«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн  гуманитарного груза», - говорится в сообщении МО.

Было добавлено, что на бортах находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым оборудованием и препаратами.

Министерство обороны России организовало уже третью эвакуацию самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана. Организацией занялся глава ведомства Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее состоялись две эвакуации, организованные министерством обороны. Были вывезены граждане Афганистана, России, Белоруссии, Армении и Украины был организован министром обороны РФ Сергеем Шойгу  Рейс из Кабула выполняли военно-транспортные самолеты Ил-76 российских Военно-космических сил.

Материал подготовлен при участии Анны Назайкиной и Михаила Долгих.

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