Три военно-транспортных самолета РФ эвакуируют россиян и граждан других стран из Кабула

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу была организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с афганской территории более 380 граждан России, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), а также граждан Украины и Афганистана. Об этом информирует Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что Сергеем Шойгу для осуществления вывоза была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

Военно-транспортная авиация доставит 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана.

«Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также на всех российских военно-транспортных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания», - говорится в сообщении Министерства обороны России.

В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны РФ доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана.

Ранее, 25 августа 2021 года, самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано около 400 граждан России, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Узбекистана.