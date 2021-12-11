Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Но, по словам директора центра Александра Гинцбурга, оснований менять вакцину пока нет.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Сообщается, что «подстраивание» вакцин против новых мутаций COVID-19 было сделано для всех предыдущих вариантов вируса. Все они хранятся в холодильниках НИЦ имени Гамалеи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать план борьбы с омикрон-штаммом. Кроме того, российский лидер поручил региональным властям до 15 декабря утвердить региональные планы действий по борьбе с «омикроном».

В конце ноября, после признания Всемирной организацией здравоохранения штамма «омикрон», в Великобритании заявили, что новый штамм может передаваться даже между вакцинированными. Позже в США сообщили, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин. После этого вирусолог в беседе со «Звездой» рассказал, что нашел в омикрон-штамме ключ к победе над болезнями - мутировавший штамм COVID-19 якобы может оказаться природной живой вакциной от вируса.