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Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма

Кира Тило
03:46 11.12.2021
При этом пока нет необходимости менять предыдущие вакцины на новую, добавил директор центра.
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Но, по словам директора центра Александра Гинцбурга, оснований менять вакцину пока нет. 

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Сообщается, что «подстраивание» вакцин против новых мутаций COVID-19 было сделано для всех предыдущих вариантов вируса. Все они хранятся в холодильниках НИЦ имени Гамалеи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать план борьбы с омикрон-штаммом. Кроме того, российский лидер поручил региональным властям до 15 декабря утвердить региональные планы действий по борьбе с «омикроном». 

В конце ноября, после признания Всемирной организацией здравоохранения штамма «омикрон», в Великобритании заявили, что новый штамм может передаваться даже между вакцинированными. Позже в США сообщили, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин. После этого вирусолог в беседе со «Звездой» рассказал, что нашел в омикрон-штамме ключ к победе над болезнями - мутировавший штамм COVID-19 якобы может оказаться природной живой вакциной от вируса.

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