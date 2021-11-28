«Омикрон»-штамм COVID-19 может передаваться даже между полностью вакцинированными

Новый штамм коронавируса «омикрон» показал свою способность передаваться между людьми, которые полностью вакцинированы. Об этом сообщил глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции, которая была созвана сразу же после выявления двух случаев заражения штаммом «омикрон» в Великобритании.

«Этот вариант распространяется по миру. Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими даже обе дозы вакцины», - заявил Джонсон для прессы на встрече в Лондоне.

Глава Великобритании отметил, что сейчас есть многое, что ученым еще неизвестно о новом штамме вируса, однако, как это всегда бывает с новыми разновидностями COVID-19 на раннем этапе, специалисты его изучают и получают о нем все больше и больше информации.

Ранее главный санитарный врач Соединенного Королевства отметил, что прививка уже существующими вакцинами от COVID-19 дает шанс на значительное снижение вероятности тяжелого течения болезни при заражении новым штаммом «омикрон».