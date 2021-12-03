Путин поручил кабмину разработать план борьбы с омикрон-штаммом

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину подготовить план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» до 7 декабря текущего года. До 10 декабря правительство должно выделить на него дополнительные деньги.

Кроме того, президент РФ поручил региональным властям до 15 декабря утвердить региональные планы действий по борьбе с «омикроном». Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий, направленные на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма SARS-CoV-2», - сказано в перечне.

Также Владимир Путин отметил необходимость повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса.

«Обратить внимание на реализацию дополнительных мер по формированию условий, обеспечивающих создание барьеров в целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сказано в перечне поручений.

Напомним, омикрон-штамм выявили в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не обнаружено.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы восстановления мировой экономики из-за возникновения нового штамма коронавируса под названием «омикрон» в настоящий момент находятся под вопросом.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо готовиться к любым изменениям этой опасной инфекции. Также Путин считает, что в ближайшие недели станет понятно, каким образом будет развиваться ситуация с новой мутацией.