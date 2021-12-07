«Просто распылить»: вирусолог нашел в омикрон-штамме ключ к победе над болезнями

Живые вакцины являются будущим вакцинологии. Уверенность в этом выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков. Как пояснил специалист в беседе со «Звездой», на указывает в том числе появление омикрон-штамма коронавируса. Он подчеркнул, что соответствующие выводы можно сделать, исходя из современных знаний о вирусологии.

«Живые вакцины, по моему мнению, это будущее вакцинологии, потому что сейчас мы уже очень многое знаем про вирусы, как они устроены, и есть приемы, которые позволяют из патогенного варианта сделать непатогенный. Возможно либо манипулировать с геномами искусственно, то есть, влезать в их гены и вводить какие-то модификации, или просто проводить биоселекцию на определенный безопасный фенотип, поэтому в данном случае, возможно, природа сама создала такой вариант», - рассказал Чумаков.

По его словам, преимуществом подобных вакцин является отсутствие необходимости вакцинировать людей.

«Достаточно где-то распылить такой штамм, и он будет просто идти по планете и вытеснять уже существующие болезнетворные варианты, то есть, это такой экологический способ борьбы с болезнями, я думаю, что это будущее вакцинологии», - добавил вирусолог.

Существующая на данный момент информация об омикрон-штамме позволяет предполагать, что его быстрое распространение способно быстро вытеснить болезнетворные варианты и проиммунизировать практически все население, считает специалист.

«Если действительно окажется, что этот штамм, этот вариант вируса не вызывает серьезные патологии, а при этом быстро распространяется, то это действительно природная живая вакцина. Такой штамм может очень быстро вытеснить болезнетворные варианты и проиммунизировать практически все население. Таким образом остановить эпидемию», - пояснил эксперт.

Для окончательных выводов необходимо убедиться, что мутировавший COVID-19 не вызывает существенных патологий, резюмировал Чумаков.