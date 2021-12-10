НИЦ Гамалеи выделил образец «омикрона» от заразившихся россиян

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи выделил «омикрон» от заразившихся россиян, которые прилетели из ЮАР. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-штамм. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что они переносят заболевание в легкой форме. Он также отметил, что количество зараженных в стране омикрон-штаммом остается прежним, несмотря на заявление центра «Вектор». Там сообщили о подтверждении омикрон-штамма уже у четырех россиян.