Центр «Вектор»: «омикрон» подтвердили уже у четырех туристов в РФ
При этом, в Роспотребнадзоре уточнили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое.
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Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России выделено 4 независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов.
«Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано», - сказал Максютов.
При этом, в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое. Исследование были проведены двумя разными институтами.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что оба зараженных россиянина новым штаммом коронавируса «омикрон» переносят заболевание в легкой форме. Он также упомянул, что в России количество зараженных омикрон-штаммом остается прежним.