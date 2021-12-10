Центр «Вектор»: «омикрон» подтвердили уже у четырех туристов в РФ

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России выделено 4 независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов.

«Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано», - сказал Максютов.

При этом, в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое. Исследование были проведены двумя разными институтами.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что оба зараженных россиянина новым штаммом коронавируса «омикрон» переносят заболевание в легкой форме. Он также упомянул, что в России количество зараженных омикрон-штаммом остается прежним.