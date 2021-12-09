Мурашко рассказал, что оба зараженных омикрон-штаммом в РФ переносят COVID-19 легко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что оба зараженных россиянина новым штаммом коронавируса «омикрон» переносят заболевание в легкой форме. Он также упомянул, что в России количество зараженных омикрон-штаммом остается прежним.

«Там легкое течение», - заявил Мурашко журналистам.

Кроме того, в Госдуме не увидели необходимости в новых ограничениях из-за «омикрона». Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов указал, что уже введенных мер по предотвращению распространения нового варианта заболевания, на его взгляд, достаточно.