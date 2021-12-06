Роспотребнадзор подтвердил омикрон-штамм у двух пациентов из ЮАР

У двух пациентов с положительным результатом ПЦР-теста, прибывших из ЮАР, подтверждено заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», - говорится в сообщении ведомства.

Всего сообщается о 10 прибывших в Россию из ЮАР, у которых было подтверждено заражение COVID-19. На данный момент идет работа над определением штаммов вируса у зараженных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что омикрон-штамм пока не вызывал ни одного летального исхода. Организация продолжает работу над определением степени заразности и тяжести течения болезни нового штамма.