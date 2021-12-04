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Ограждения и защитные костюмы: как встречают в Домодедово прилетевших из ЮАР россиян

Анна Назайкина
10:00 04.12.2021
Ранее РФ приостановила авиасообщение с Южной Африкой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
Ограждения и защитные костюмы: как встречают в Домодедово прилетевших из ЮАР россиян
© Фото: Юлия Демина
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В распоряжении «Звезды» оказались кадры из аэропорта Домодедово, куда сегодня утром прилетели вывозным рейсом россияне из Южно-Африканской Республики.

Прилетевших туристов не выпускают из аэропорта, их в сопровождении медиков выводят к автобусам группами по 10 человек, сообщила одна из пассажирок. Полиция сделала ограничительную линию, за которую никого не пускают.

«Тут в общем линия, вдоль нее полицейские. Нас сейчас просто не выпускают. Говорят, отвезут группами на автобуса по 10 человек», - рассказала россиянка Юлия Демина.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

В субботу представитель Организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время нет доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

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