Ограждения и защитные костюмы: как встречают в Домодедово прилетевших из ЮАР россиян

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из аэропорта Домодедово, куда сегодня утром прилетели вывозным рейсом россияне из Южно-Африканской Республики.

Прилетевших туристов не выпускают из аэропорта, их в сопровождении медиков выводят к автобусам группами по 10 человек, сообщила одна из пассажирок. Полиция сделала ограничительную линию, за которую никого не пускают.

«Тут в общем линия, вдоль нее полицейские. Нас сейчас просто не выпускают. Говорят, отвезут группами на автобуса по 10 человек», - рассказала россиянка Юлия Демина.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

В субботу представитель Организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время нет доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.