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МВД: предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием Собчак завершено

Кира Тило
21:00 10.12.2021
По данным ведомства, водителю «Мерседеса» предъявлено обвинение.
МВД: предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием Собчак завершено
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
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Следователи МВД завершили предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. Отмечается, что водителю машины «Мерседес», в которой ехала Собчак, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователем следственной части СУ УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21.00 на автодороге "Адлер - Альпика-Сервис" в Адлерском районе Краснодарского края», - сказано в сообщении.

Согласно данным МВД, для установления обстоятельств был проведен комплекс следственных мероприятий: осмотры места ДТП, изучены записи в видеокамер и другое. Отмечается, что допрошено 13 свидетелей, а потерпевшими признаны пять человек. 

Как отметили в МВД, водитель «Мерседеса» нарушил правила дорожного движения, что привело к смертельной аварии. В связи с этим ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 264 УК РФ.

«Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля "Мерседес" не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП. Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ», - передает пресс-служба МВД.

По данным следствия, уголовное дело направлено в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.


Авария произошла девятого октября на трассе Адлер - Альпика-Сервис. Сообщалось, что водитель машины, в которой ехала телеведущая, совершил обгон по встречной полосе и врезался в легковушку. В результате столкновения погиб один человек, еще двое пострадали. Позже водитель признал свою вину - суд направил его под домашний арест. Собчак была допрошена по делу о ДТП в качестве свидетеля. 

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