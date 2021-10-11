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Водитель Собчак направлен под домашний арест после ДТП в Сочи

Алексей Курильченко
17:16 11.10.2021
Суд избрал меру пресечения в отношении везущего журналистку Ксению Собчак водителя по делу о ДТП на трассе в Сочи.
© Видео: пресс-служба Адлерского районного суда Сочи © Фото: пресс-служба Алдерского районного суда Сочи
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Адлерский районный суд Сочи принял решение об избрании меры пресечения в отношении водителя, везущего Ксению Собчак. Автомобиль с ними стал участником смертельного ДТП. Судья принял решение направить водителя под домашний арест сроком на два месяца. Ему запрещается покидать место жительства и общаться с участниками дела.

«Из предоставленных суду материалов следует, что 09.10.2021 года в Адлерском районе г. Сочи обвиняемый, управляя автомобилем "Мерседес", выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген". В результате ДТП один пассажир "Фольксвагена" погиб на месте», - сообщается в решении суда.

Ранее водитель признал свою вину в смертельной аварии. Ксения Собчак утверждает, что не просила его ехать быстрее. Также источник «Звезды» рассказал, что одной из пострадавших при смертельной аварии женщине пришлось ломать зубы, чтобы вытащить язык, поскольку в противном случае она могла задохнуться.

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