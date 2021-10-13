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Момент ДТП с участием Собчак попал на видео

Алексей Курильченко
12:31 13.10.2021
Камера видеонаблюдения запечатлела момент лобового столкновения двух автомобилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksey Bychkov, GlobalLookPress
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В распоряжении телеканала «Звезда» оказались видео момента ДТП в Сочи с участием журналистки Ксении Собчак. Кадры сняты наружной камерой видеонаблюдения и внутренней камерой из автобуса, который также оказался участником столкновения.

На видео темный автомобиль - предположительно, Mercedes, в котором находилась Собчак, - идет на обгон автобуса. Но в него врезается белая машина, которая ехала по своей полосе. В результате белую машину - предположительно, Volkswagen - отбрасывает в окно автобуса. Человек, находящийся в салоне автобуса, едва успевает отскочить от окна, которое пробивает легковушка.

ДТП произошло на трассе недалеко от Сочи. В результате столкновения погиб один человек, еще двое пострадали. Позже водитель признал свою вину - суд направил его под домашний арест. Собчак была допрошена по делу о ДТП в качестве свидетеля.

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