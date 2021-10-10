Собчак раскрыла подробности аварии с ее участием

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале подтвердила данные СМИ о том, что произошла авария с ее участием. Она рассказала, что в настоящий момент находится дома - медики диагностировали у нее сотрясение мозга и множество других повреждений.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди...Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда...Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», - сказала она.

Собчак добавила, что ей было предложено лечь в больницу в Сочи из-за плохо самочувствия, однако она отказалась.

«Я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил, посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», - поделилась воспоминаниями журналистка.

Кроме того, в распоряжении«Звезды» оказались кадры с места ДТП. На одном из них видно, что корпус автомобиля сильно пострадал от столкновения, смят капот.