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Собчак раскрыла подробности аварии с ее участием

Анна Назайкина
16:00 10.10.2021
После столкновения она потеряла сознание, от госпитализации журналистка отказалась.
Собчак раскрыла подробности аварии с ее участием
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале подтвердила данные СМИ о том, что произошла авария с ее участием. Она рассказала, что в настоящий момент находится дома - медики диагностировали у нее сотрясение мозга и множество других повреждений.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди...Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда...Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», - сказала она.

Собчак добавила, что ей было предложено лечь в больницу в Сочи из-за плохо самочувствия, однако она отказалась.

«Я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил, посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», - поделилась воспоминаниями журналистка.

Кроме того, в распоряжении«Звезды» оказались кадры с места ДТП. На одном из них видно, что корпус автомобиля сильно пострадал от столкновения, смят капот.

© ТРК "Звезда"

Также источник телеканала сообщил, что одной из пострадавших при ДТП с Ксенией Собчак пришлось ломать зубы из-за сломанной челюсти, чтобы вытащить язык и дать ей возможность дышать; пассажирка на переднем сидении погибла, водитель получил переломы, но остался жив. Отмечается, что мост, на котором произошла авария, был очень скользким.

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