Собчак прокомментировала свой допрос по делу о ДТП в Сочи

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала свой допрос в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП на трассе в Краснодарском крае. По ее словам, она пробыла здании МВД около трех часов, а затем сотрудники якобы продали журналистам видео, на котором Собчак покидает здание.

«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы. Сама Собчак в результате инцидента не пострадала. Водитель журналистки направлен под домашний арест.