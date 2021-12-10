Сборная РФ по футболу проведет стыковые матчи за выход на ЧМ в «Лужниках»

Сборная России сыграет стыковые матчи за выход на чемпионат мира по футболу на стадионе «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира сборная РФ встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта 2022 года. В случае продолжения борьбы в стыках финальная встреча пройдет в «Лужниках» 29 марта. Российские футболисты сыграют с победителем пары Швеция-Чехия.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев надеется, что сборная проведет в «Лужниках» два матча, а эпидемиологическая ситуация позволит заполнить трибуны.

«Мы рады объявить, что сборная России возвращается в "Лужники", где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года. Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы», - отметил Алаев.

В конце ноября главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста до начала стыковых матчей. Позже он сообщил, что продолжит работать с командой до матчей раунда плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022. Валерий Карпин возглавляет сборную РФ с июля этого года. Тогда он заявил, что выход россиян на ЧМ в Катаре - его главная цель.