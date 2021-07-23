Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) принял решение назначить на должность главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина - тренера клуба «Ростов». Как говорится на сайте РФС, контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года. Карпин будет совмещать работу со сборной и своим клубом.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов», - заявил президент РФС Александр Дюков.

Ранее должность главного тренера сборной РФ занимал Станислав Черчесов. По его словам, он покинул свой пост на комфортных для РФС условиях.