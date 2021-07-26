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Карпин назвал выход футбольной сборной на ЧМ в Катаре своей главной целью

Ян Брацкий
14:47 26.07.2021
Контракт с Валерием Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
Карпин назвал выход футбольной сборной на ЧМ в Катаре своей главной целью
© Фото: tina_kandelaki, Twitter, Globallokpress
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Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о первостепенных задачах национальной команды после своего назначения на пост. Наставник сборной отметил, что времени на подготовку не так много.

«Прежде всего благодарю РФС за доверие, честь, у меня определенное давление присутствует - для меня это странно, сам удивляюсь. Надеемся, справимся с задачей - она совсем близко, это выход на ЧМ в Катар. Без контрольных, товарищеских. Сразу начинаем с Хорватии. Времени не так много», - цитирует слова Карпина «Чемпионат».

Ближайшие полгода Валерий Карпин будет совмещать должность главного тренера сборной и футбольного клуба «Ростов». Официальный контракт подписан сегодня, 26 июля. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью продления трудовых отношений.
 
Валерий Карпин сменил на посту Станислава Черчесова, который был вынужден уйти после невыразительного выступления сборной России на Евро-2020, где его подопечные не смогли преодолеть групповую стадию турнира.
 
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной РФ по футболу. Песков предложил дождаться первых побед команды под руководством нового тренера, прежде чем оценивать это событие.

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