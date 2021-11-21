Карпин останется тренером сборной РФ по футболу до стыковых матчей

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит работать с командой до матчей раунда плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022.

«Вопрос закрыт положительно. Все окей, готовимся к стыкам», - сказал Карпин в передаче «Коммент.Шоу» на одноименном YouTube-канале.

При этом некоторое время назад он не исключал, что может уйти из сборной до предстоящих в марте 2022 года стыковых матчей. Под руководством Карпина сборная провела семь матчей в групповом этапе отборочного турнира на ЧМ, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Контракт Карпина с РФС был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.

Соперники российских футболистов станут известны после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Вопрос о потенциальном уходе Валерия Карпина встал после проигрыша сборной России хорватам 14 ноября. Тогда подопечные Карпина упустили шанс напрямую квалифицироваться на мундиаль и теперь им предстоит бороться за это право в стыках.