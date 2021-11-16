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В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной РФ по футболу

Светлана Иванова
15:12 16.11.2021
Спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков призвал поддержать Карпина.
В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной РФ по футболу
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал слова главного тренера российской национальной команды по футболу Валерия Карпина о возможном уходе с поста до начала стыковых матчей. По мнению Лексакова, сейчас необходимо поддерживать наставника россиян.

«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение - поддерживайте его. Все, что я могу сказать», - приводит «Спорт-Экспресс» высказывание спортивного директора РФС.

Накануне сборная России потерпела поражение в матче с Хорватией. После игры Карпин  допустил уход с поста главного тренера еще до стыковых матчей. Он указал, что для принятия решения ему понадобится некоторое время.

Сборная РФ по итогу отборочного турнира чемпионата мира - 2022 набрала 22 очка и заняла второе место в группе Н. Теперь россиянам предстоит играть за выход на состязание в стыковых матчах.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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