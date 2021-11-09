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Последний шанс: Литва и Германия перекрывают путь к мирной жизни беженцев с польской границы

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
18:49 09.11.2021
Президент Польши обратился к НАТО с просьбой оказать поддержку в решении миграционного кризиса, а в Германии призывают ЕС предпринять меры для защиты границ от беженцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ситуация с беженцами на границе Польши и Белоруссии не перестает быть напряженной. Власти Литвы на официальном уровне ввели в стране режим ЧП из-за стягивания войск к границе с Белоруссией. Тем временем уже 12 тысяч польских военных стянулись к границе вместе с бронетехникой, антитеррористическим подразделением и полицейскими.

Пропускной пункт в Польше, через который можно было пересечь границу, закрыт. В Белоруссии же считают, что объективных причин к этому попросту нет. Отчаявшиеся беженцы буквально цепляются за пограничные столбы, требуя пропуска.

В лагере на данный момент находятся около трех тысяч человек, и все они попали на территорию Белоруссии законно - туристами. Группа беженцев из Ирака и Сирии пытается пробраться в Германию через Польшу в поисках лучшей жизни, однако путь через Литву теперь также для них закрыт. Местное правительство обосновало решение ввести режим ЧП тем, что в Белоруссии обязаны принимать на свою территорию всех беженцев, которых не пускает Евросоюз.

«А ноги то растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам, демократию в том виде, в котором ее запад трактовал и агрессивно насаждал по всему миру», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Кремле считают, что на данный момент жизнь и здоровье находящихся в лагере беженцев - это высшая ценность. Президент Польши Анджей Дуда уже попросил поддержки у НАТО.

«Генсек НАТО попросил меня сегодня утром оставаться на горячей линии, информировать его постоянно о развитии ситуации, не начинается ли там эскалация, которая могла бы служить основанием для действия со стороны Североатлантического союза. Конечно, речь не о военных (действиях), есть возможные другие формы поддержки», - сказал Дуда, выступив с обращением.

В Ассоциации прибалтийских исследований считают, что кризис на польско-белорусской границе возможно решить мирным путем. В организации заявили, что конфликт выгоден Варшаве, чтобы на фоне него иметь возможность решать свои внутренние проблемы.

Министерство иностранных дел Польши уже предложило ввести санкции против тех, кто причастен к ситуации с беженцами. Белорусские авиакомпании, к услугам которых обращались мигранты, могут оказаться в санкционных списках.

Секретарь Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за решение миграционного конфликта. В Германии беженцев явно не ждут, напротив, в стране призвали ЕС оказать поддержку Польше и предпринимать необходимые меры для защиты границ.

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