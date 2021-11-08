Польские пограничники заявили о попытках беженцев силой прорваться через границу

Нелегальные мигранты на границе с Белоруссией предпринимали попытки силой прорваться через границу Польши. Об этом заявила представитель пресс-службы погранохраны Эвелина Шчепаньская.

«Были силовые попытки перехода. Они постоянно происходят. Ситуация очень сложная. Мы имеем дело с большими агрессивно настроенными группами», - цитирует ТАСС слова представителя.

При этом Шчепаньская подчеркнула, что мигранты «пока не прошли на территорию Польши». К границе были стянуты 12 тысяч солдат, объявлен режим повышенной боеготовности.

Ранее Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором запечатлена огромная толпа беженцев на границе Белоруссии и Польши. По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, на попытку пересечения границы беженцев подвигло «равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».