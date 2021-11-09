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Опубликованы кадры критической ситуации из лагеря беженцев на польской границе

Елизавета Потейчук
15:24 09.11.2021
Пограничный комитет Белоруссии сообщил о том, что напротив лагеря мигрантов стянуты польские силовики и боевая техника. Сами беженцы морально подавлены и находятся в тяжелом физическом состоянии.
© Видео: gpkgovby, Telegram.com © Фото: Пограничный комитет Белоруссии
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В Госпогранкомитете Республики Беларусь рассказали о текущей ситуации с нелегальными мигрантами, происходящей на польско-белорусской границе. На данный момент, сообщает комитет, беженцы разбили лагерь прямо на границе и при этом не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Группа мигрантов, большинство из которых являются курдами, до сих пор пребывает перед польским забором.

В сообщении погранкомитета также говорится, что беженцы сейчас находятся в тяжелом физическом и крайне подавленном моральном состоянии. Обстановка осложняется тем, что на территории лагеря не хватает воды и пропитания для людей. Более того, значительное число среди мигрантов составляют дети и беременные женщины. Из-за проблем с условиями они вынуждены спать прямо на земле при стремительно снижающихся температурах.

«В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС», - говорится в сообщении ведомства.

После применения польскими силовиками слезоточивого газа некоторым беженцам стало плохо, при этом польская сторона пыталась оказать психологическое давление на мигрантов, применяя страбоскопы, прожекторы и громкоговорители. Органы пограничной службы Белоруссии продолжают нести службу в усиленном режиме из-за осложнения обстановки. Военнослужащих доставляют на границу служебным транспортом, они выполняют свои задачи в составе смен.

Ранее Польша решила закрыть пункт пропуска через границу с Белоруссией. Пограничники при этом уточнили, что туристам теперь придется направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

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