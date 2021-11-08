Польша решила закрыть пункт пропуска через границу с Белоруссией

Пограничная стража Польши сообщила, что пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в стране будет закрыт. Пограничники при этом уточнили, что туристам теперь придется направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7:00 (9:00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», - цитирует РИА Новости сообщение стражи.

Ранее в ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Официальный представитель генсека ООН заявил, что организация выступает против применения мигрантов в политических целях.