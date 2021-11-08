Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще пять человек, среди которых Иван Павлов* - по данным РИА Новости - адвокат обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Восьмого ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Павлов Иван Юрьевич*, Ветошкина Валерия Валерьевна*, Заговора Максим Александрович*, Оленичев Максим Владимирович*, Скворцова Елена Сергеевна*», - говорится в документе.

Месяц назад, восьмого октября, Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов девять человек. Незадолго до этого ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж. Согласно документу, лица, целенаправленно собирающие такие данные, могут быть признаны иноагентами.

Ивана Сафронова задержали летом прошлого года. Тогда в ФСБ заявили, что советнику главы Роскосмоса вменяется передача секретных сведений. В начале ноября этого года Сафронову вменили новый эпизод госизмены. По словам его адвоката, речь идет о передаче за границу данных о деятельности ВС РФ в Сирии.

* СМИ, выполняющие функции иноагента.