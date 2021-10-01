ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж

В России определены сведения, не относящиеся к государственной тайне, но запрещенные для передачи третьим странам. Соответствующий приказ утвердила Федеральная служба безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов. Полный перечень состоит из 60 пунктов.

Речь идет, в частности, об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; методах боевой подготовки военнослужащих; данные о дислокации подразделений российских ВС и силовых структур; информация о морально-психологическом климате среди российских военных. Кроме того, третьим странам нельзя передавать результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке образцов вооружения и военной техники.

За сбор подобных сведений лиц могут признать иностранными агентами.

Иностранный агент – это лицо (как физическое, так и юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой, обычно при отсутствии дипломатического иммунитета.