СМИ сообщили о завершении следственных действий по делу Ивана Сафронова

ФСБ завершила расследование уголовного дела о госизмене в отношении бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материалы дела переданы для ознакомления обвиняемому и его защите, после чего дело поступит на утверждение в прокуратуру.

Как сообщил ТАСС адвокат Сафронова Дмитрий Талантов, он начал знакомиться с материалами дела.

Сафронов обвиняется в сотрудничестве с чешской разведкой и передаче ей информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке. По данным следствия, преступление он совершил в 2017 году, во время своей работы корреспондентом «Коммерсанта», а завербован спецслужбами Чехии он был пятью годами ранее. Сафронов обвинения в свой адрес отвергает.