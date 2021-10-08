Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Включены... Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*», - приводит РИА Новости текст сообщения.

Ранее ФСБ утвердила документ, согласно которому в России определены сведения, не относящиеся к государственной тайне, но запрещенные для передачи третьим странам. Теперь за сбор подобной информации в РФ могут признать иностранными агентами.

Иностранный агент (иноагент) - это лицо (как физическое, так и юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой, обычно при отсутствии дипломатического иммунитета.

* СМИ, выполняющие функции иноагента.