Обвиняемому в госизмене Сафронову вменили новый эпизод

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод государственной измены. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов.

По его словам, речь идет о передаче за границу данных о деятельности ВС РФ в Сирии.

«Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии», - приводит РИА Новости слова юриста.

Павлов добавил, что сотрудники ФСБ России полагают, что переданную информацию могли использовать «для анализа действий российских войск в Сирии». Он также сообщил, что Воронин, который тоже был задержан и сейчас находится в заключении, мог дать «выгодные следствию признательные показания».

Ивана Сафронова задержали летом прошлого года. В ФСБ тогда заявили, что советнику главы госпредприя вменяется передача секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Сам Сафронов вину не признает.