Поговорили и разъехались: как прошли саммиты в Риме и Глазго

Два грандиозных европейских саммита - в Риме и в Глазго - оставили странное послевкусие. Двухдневная встреча в Риме по общей оценке самих политиков провалилась. От G20 ждали судьбоносных решений относительно борьбы с пандемией, но западные лидеры предпочли сосредоточиться на светских беседах и встречах. Генсек ООН Антониу Гутерриш признался, что разочарован: все это уже было - встречи, взаимные обвинения, а главное - пустые обещания - финансовые и политические, которые никто не выполняет годами. Вот и сейчас получился, скорее, не саммит с выработкой общей позиции, а какие-то «очередные римские каникулы».

«Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены», - отметил он.

В то же время президент США Джо Байден поспешил назначить виновных в неудаче переговоров в Риме - Россию и Китай. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин участвовали в саммите по видеосвязи. Это, по мнению Байдена, и послужило причиной провала G20.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия и Китай, по сути, не показались, не взяли на себя обязательства. Понятно, почему люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован», - сказал глава США.

Кроме этого, Байден не изменил своим привычкам. На заседании саммита американский лидер уснул ровно на словах о том, какой масштабный вызов перед планетой ставит глобальное потепление. Что он видел во сне - никто не знает, ведь помощник разбудил его примерно через 40 секунд. В Америке журналисты уже обыграли этот инцидент - «сонная служба Байдена» всегда на дежурстве.

Проснувшись, американский президент поаплодировал речи, которую проспал, и бросился сражаться - опять с Россией и Китаем. Он вновь упрекнул лидеров в отсутствии на конференции и напомнил, что у РФ «тундра горит».

Хоть мировые лидеры и переместились из Италии в Великобританию, надежды на то, что на климатическом саммите в Глазго удастся исправить провал G20 - пропали быстро. Кортеж американского президента, среди которого чудовище по выхлопным выбросам - лимузин «Зверь» - выглядит особенно неуместно на конференции по климату.

Счет идет еще и на самолеты - иностранных делегатов в Шотландию доставили 400 частных джетов. С одной стороны на конференции режим экономии - ради сбережения энергии отказались даже от горячей воды, а с другой - за 2 дня саммита было выпущено примерно 13 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Это больше, чем вся Шотландия производит за год.

Так же, как и на встрече «двадцатки», на климатическом саммите Владимир Путин выступил в формате видеообращения. Россия готова взять на себя обязательства и уже прикладывает усилия по сохранению лесных массивов - каждое пятое дерево растет именно в нашей стране.

«В нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели», - заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул - надо ставить реальные цели, и Россия не ограничивается словами, а уже постепенно переходит на бескарбоновую энергетику и экономику.

А на полях конференции - в Глазго - фактам предпочитали язык образов. Британский премьер Борис Джонсон неожиданно предложил использовать опыт Бонда. Джеймса Бонда.

«Да, мы не чувствуем себя Джеймсом Бондом. Не все из нас выглядят как Джеймс Бонд. Но у нас есть возможность и долг. Нам нужно, чтобы этот саммит стал моментом, когда человечество наконец-то, я подчеркиваю, наконец-то начало обезвреживать климатическую бомбу», - считает Джонсон.

Как и в Риме, внимание было приковано к тому, как будут взаимодействовать мировые лидеры после скандала между Францией и союзниками, разгоревшегося после того, как Вашингтон увел у Парижа многомиллиардный контракт на строительство подводных лодок для Австралии. С далекой от Европы Австралией можно и повздорить - обвинить австралийского премьер-министра в том, что это он обманул Париж и стал виновником срыва контракта.

Итог саммита - всего три подписанных документа. О сокращении выбросов метана, сохранении лесов и внедрении зеленых технологий. Однако смогут ли страны выполнить даже немногие заявленные цели? Точно не в ближайшее время - грядет холодная зима и топливный кризис в Европе - в той же Британии даже угольные электростанции вновь запустили.