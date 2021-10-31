Генсек ООН заявил, что саммит G20 неудачен в вопросе решений в сфере климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20, прошедший в столице Италии, не оправдал ожиданий в вопросе борьбы с климатическими изменениями. При этом, по его словам, еще есть возможность поднять данную проблему на международной конференции в Глазго.

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», - написал Гутерриш в своем Twitter.

Основной темой предстоящей конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, по мнению генсека ООН, станет цель недопущения повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия, а также реализация обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.

Ранее стало известно, что Елизавета II решила отдохнуть и отменила свое участие в климатическом саммите. Об этом сообщил Букингемский дворец.