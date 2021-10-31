Лидеры США и ФРГ обсудили «Северный поток - 2» и Афганистан

Президент США Джо Байден встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и возможным будущим канцлером Олафом Шольцем во время саммита G20, который проходит в Риме. Сообщается, что они обсудили «Северный поток - 2» и ситуацию в Афганистане.

«Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, включая усилия по обеспечению продолжения гуманитарной помощи. Кроме того, президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации проекта „Северный поток - 2“, чтобы удостовериться в том, что Россия не сможет использовать поставки натурального газа во вредоносных политических целях», - говорится на сайте Белого дома.

Также отмечается, что Байден поблагодарил Германию за временное размещение 35 000 афганцев, когда они следовали в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Байден собирается обсудить Иран с лидерами ФРГ, Франции и Британии. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, лидеры обсудят ситуацию с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.