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Лидеры США и ФРГ обсудили «Северный поток - 2» и Афганистан

Кира Тило
00:22 31.10.2021
Обсуждение прошло на полях саммита G20 в Риме.
Лидеры США и ФРГ обсудили «Северный поток - 2» и Афганистан
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Президент США Джо Байден встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и возможным будущим канцлером Олафом Шольцем во время саммита G20, который проходит в Риме. Сообщается, что они обсудили «Северный поток - 2» и ситуацию в Афганистане.

«Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, включая усилия по обеспечению продолжения гуманитарной помощи. Кроме того, президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации проекта „Северный поток - 2“, чтобы удостовериться в том, что Россия не сможет использовать поставки натурального газа во вредоносных политических целях», - говорится на сайте Белого дома.

Также отмечается, что Байден поблагодарил Германию за временное размещение 35 000 афганцев, когда они следовали в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Байден собирается обсудить Иран с лидерами ФРГ, Франции и Британии. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, лидеры обсудят ситуацию с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.

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