Арестован второй обвиняемый по делу о драке в Новой Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Арестован второй обвиняемый по делу о драке в Новой Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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