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Одного из обвиняемых в нападении в Новой Москве заключили под стражу

Анна Касаткина
17:17 07.11.2021
Обвиняемый в покушении на убийство Фарамаз Гасанов останется под стражей до 5 января следующего года.
© Видео: Щербинский районный суд Москвы © Фото: Щербинский районный суд Москвы
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Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 19-летнего участника драки в Новых Ватутниках на два месяца. По версии следствия, именно он держал нож во время конфликта.

«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ», - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что срок содержания под стражей установлен до 5 января 2022 года.

Нападение произошло в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 4 ноября. Произошедшее сняли камеры виденаблюдения, а также очевидцы. На кадрах видно, как четверо нападают на мужчину с маленьким ребенком.

По словам пострадавшего Александра Жиловникова, он и его товарищ повздорили с молодыми людьми дважды, первый конфликт не попал на видео. Жиловников рассказал, что во время потасовки один из оппонентов начал угрожать ему, его другу и четырехлетнему сыну ножом.

В СК РФ считают, что в результате инцидента была создана угроза здоровью и жизни ребенка. Изначально было заведено уголовное дело о хулиганстве, однако после глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжелую статью - покушение на убийство. За ходом расследования и соблюдением прав малолетнего также следит столичная прокуратура.

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